Barbara D’Urso: il visconte Ferdinando Guglielmotti è innamorato di lei?

Barbara D’Urso ha parlato nella sua trasmissione, ”Pomeriggio Cinque”, dell”’Isola dei Famosi”, e del visconte Ferdinando Guglielmotti, il quale è andato al televoto contro Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci.

La conduttrice ha confessato di conoscere Ferdinando e di aver parlato con lui da vicino più volte, avendo avuto anche il piacere di conoscere i suoi genitori, ossia la madre e il padre, il Conte.

LE PAROLE DI BARBARA D’URSO – “Il Visconte è davvero un Visconte ed è davvero nobile, sono molto sicura, ho la fortuna di conoscere maman e papà, il Conte Visconte. Vive in questo palazzo con le armature, le secrete, è tutto vero. Com’è vero che lui ama sedurre le donne”, ha ribadito Barbara D’Urso.

La donna ha anche difeso l’uomo da alcuni attacchi ironici fatti dai suoi opinionisti, negando il fatto che si tratti di un ulteriore ”Antonio Zequila”: “Ma non è vero, perché lo conosci per dire così? Non puoi parlare senza conoscere le persone“, ha ribadito la D’Urso nella sua trasmissione.

IL VISCONTE E’ INNAMORATO DI BARBARA D’URSO? – Giovanni Ciacci ha confessato che Guglielmotti amerebbe qualcuno: “Lui ha un amore folle per una persona che non diciamo per privacy, poi ha un amore che si tira dietro da quando era ragazzino con questi lascia – tira – molla… In passato è stato fidanzato con un premio Oscar e con una grandissima attrice di teatro. Ma il suo amore è rivolto verso questa donna che lo rifiuta e non lo vuole, è la verità”.

“Eh, è la verità“, ha esordito Barbara D’Urso. E quando Ciacci ha sostenuto: “Lui non vuole Elisa Isoardi, ma punta la signorina Gucci“, la D’Urso ha ribadito: “Non credo sia il suo genere, comunque andiamo avanti…“. Per vedere il video intero clicca qui.