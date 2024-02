Barbara D’Urso, inaspettata foto di famiglia sui social: chi è la nuora?

Sebbene sia da tanti anni al centro dei riflettori, Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ed è per questo che il suo ultimo gesto social ha spiazzato i fan. Nelle scorse ore, infatti, la conduttrice ha deciso di postare sul suo account Instagram alcuni scatti che la ritraggono con la nuora Giulia, la compagna del figlio Giammauro Berardi.

RARA FOTO DI FAMIGLIA – Nonostante il turbolento addio a Mediaset, la D’Urso non perde il suo buonumore e ne approfitta per passare del tempo con i propri cari. La donna, come è risaputo da anni, ha due figli: Giammauro ed Emanuele Berardi. Se Barbara è una donna di spettacolo e spesso al centro dei riflettori, i suoi figli sono sempre stati lontani dalle scene dal gossip.

Vista la sua grande riservatezza, in particolar modo per i suoi figli, il popolo dei social è rimasto sorpreso dalla foto pubblicata dalla conduttrice. L’ex volto di Mediaset, infatti, ha voluto condividere con i fan uno scatto che la ritrae con Giulia, sua nuora. Cosa si sa della compagna di Giammauro?

Spulciando sui vari social network e sul web, non si trova alcun informazione sulla compagna del 37enne. Su Berardi, invece, è noto il suo profilo su X (ex Twitter) dove condivide solo curiosità mediche, scritte unicamente in inglese.

Inoltre, Barbara D’Urso non ha aggiunto alcun tag alla foto, quindi non è dato sapere se la nuora abbia un account su Instagram. Questo gesto potrebbe anche significare che la conduttrice abbia voluto proteggere la privacy di Giulia, non volendola esporre ulteriormente la ragazza.