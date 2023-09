Barbara D’Urso, pronta a lasciare Londra: tornerà in Italia a novembre

Dopo quanto accaduto con Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di prendere una pausa e di volare a Londra. Da quasi un mese la conduttrice sta vivendo nella capitale inglese, dove ha deciso di studiare la lingua in una rinomata scuola. La donna, però, sembra sia pronta a tornare in Italia per impegni lavorativi.

PRONTA A TORNARE IN ITALIA – Da quasi un mese, come già anticipato, la D’Urso si è trasferita a Londra dove ha iniziato a studiare la lingua inglese. Questa sua breve pausa, però, potrebbe già essere giunta al termine. Ad annunciare il suo ritorno in Italia è stata proprio Barbara attraverso i suoi canali social.

Attraverso le sue IG Stories, la presentatrice partenopea ha annunciato il suo ritorno in Italia e a teatro. Dal 3 novembre riprenderà il tour teatrale dello spettacolo “Taxi a 2 piazze”, di cui è protagonista. Prima tappa al teatro Alfieri di Torino dove si esibirà non solo il 3, ma anche il 4 e il 5 novembre.

“Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo“, ha così scritto la conduttrice nell’annunciare il suo ritorno a teatro. Non è escluso, inoltre, che Barbara D’Urso torni anche sul piccolo schermo. A fine dicembre, infatti, scadrà il contratto che lega la donna a Mediaset.

Su un possibile ritorno in televisione della presentatrice, Antonio Ricci ha voluto dare una piccolo anticipazione che ha fatto impazzire il web. L’autore televisivo, infatti, ha rivelato di aver sentito privatamente la D’Urso e di averle proposto di prendere parte alla prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia. Riguardo la risposta della donna, Ricci ha così rivelato: “Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”