Tanti cambiamenti come ogni inizio stagione televisiva, accompagnano l’arrivo dell’autunno. Quest’anno, dopo la morte di Berlusconi, a Mediaset le novità sono state davvero esilaranti. Una tra tante, la sostituzione di Barbara D’Urso con la giornalista Myrta Merlino.

A pochi giorni dalla prima puntata di Pomeriggio 5, Barbara ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, dove si è inevitabilmente tolta diversi sassolini dalle scarpe in riferimento all’azienda e a tutto quello che negli anni ha dovuto superare ed oltrepassare per dimostrare sempre di essere una professionista esemplare.

Ad oggi la D’Urso si trova a Londra, dove a detta sua, trascorrerà un nuovo periodo della sua vita. Ma non la rivedremo più in tv? Nuove indiscrezioni sono arrivate da Lucio Presta, il famoso agente dei Vip.

Lucio Presta ritrova il rapporto con Barbara

Nel pieno della svolta professionale di Barbara D’Urso, è ritornato al suo fianco l’amico di vecchia data Lucio Presta. I due avevano avuto un malinteso e per questa ragione i due per diversi anni, sono stati in conflitto.

Ad oggi sembra esser ritornato il sereno, sarà allora vero che gli amici si ritrovano nel momento del bisogno? Tra le dichiarazioni di Presta: “Per 20 anni le ho fatto la guerra, ma poi con il passare degli anni e lo spuntare dei capelli bianchi, ti rendi conto che è tempo di pace”.

A proposito del futuro lavorativo di Barbara, si vocifera una possibilità per la conduttrice di poter approdare in Rai, tante sono le supposizioni ma nulla per adesso è stato ancora ufficializzato. Mara Venier ad esempio, aveva condiviso la possibilità di lasciare Domenica In. Come sarebbe per i telespettatori assistere ad un passaggio di Barbara cosi schiacciante? Tutto è nelle mani dei dirigenti.