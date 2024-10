Barbara D’Urso, rompe il silenzio e torna sugli schermi

Barbara D’Urso torna sugli schermi e rompe il lungo silenzio. L’ex volto di Canale 5 ricompare in televisione; questa volta non più nelle visti di conduttrice nei programmi della Mediaset, ma in quelli di ballerina a “Ballando con le stelle”.

UNA BARBARA MAI VISTA- A fermare la presentatrice, non è di certo l’età. A sessantasette anni la D’Urso, in prima serata Sabato sera, ha mostrato nel suo abito sfavillante, un fisico statuario con gambe da far invidia. I suoi passi, fatti in coppia con Gianni Scandiffio, hanno conquistato i cuori dei giudici e del pubblico.

A far faville non è stato, però, solamente il suo vestito nero, ma anche il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, giudice all’interno del programma. Sebbene il voto dato a Barbara sia stato elevato, Selvaggia non ha perso occasione per punzecchiare la D’Urso, che le ha saputo tener testa; rispondendola a tono.

IL BOTTA E RISPOSTA- Tutto è iniziato da una frase sarcastica pronunciata dalla giudice, che scherzando dice: “Quanto tempo Barbara! Dai tempi dello Statuto Albertino, quante querele fa?». L’interlocutrice, senza scomporsi, risponde: “E quante cose da querelare hai fatto? Perché la querela arriva dopo un insulto». Dopo una serie di battute, la D’Urso si lascia andare e lancia una vera a propria bomba. Pur rimanendo molto sul vago, allude ad un suo ritorno come conduttrice in televisione. Sarà vero?

L’ABBANDONO DI CANALE 5- L’ex presentatrice di “Pomeriggio cinque”, “Domenica in” da poco si è espressa riguardo l’abbandono di quei programmi storici che ha condotto e che hanno tenuto per tanto tempo compagnia agli Italiani. Per descrivere al meglio il suo stato d’animo, dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi, Barbara usa una metafora significativa, paragonando i suoi lunghi anni di lavoro per la Mediaset ad un matrimonio, a cui è seguito un tradimento. La D’Urso, con le lacrime agli occhi, racconta della difficoltà dei momenti successivi alla sua esclusione da Canale 5 e di come sia stato necessario “reinventarsi”. Avremo modo di conoscere questa nuova Barbara?