Barbara D’Urso scandalizzata da una foto pubblicata da Taylor Mega

Durante la prima puntata di Live – Non è la D’Urso, con Taylor Mega come invitata, è spuntata fuori una foto che ha scioccato la presentatrice.

LA REAZIONE DI BARBARA D’URSO – La foto in questione ritrae la giovane influencer Taylor Mega che alza un dito medio davanti ad un furgone della polizia. Barbara D’Urso chiede a questo punto alla sua invitata se lo scatto sia vero, domanda alla quale l’influencer non risponde direttamente. Tergiversa ammettendo di non ricordarsi e sposta la discussione su un suo progetto futuro. La conduttrice, chiaramente non convinta, dichiara quanto segue: “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona Fortuna!”

ANTONELLA ELIA – Tutto lo scandalo è partito dall’avvocato di Antonella Elia, anche lui presente durante la puntata. La foto infatti è un abile modo che quest’ultimo ha trovato per far tacere Taylor Mega dopo che si sia sfogata contro la sua cliente, in quanto Elia l’aveva definita “una demente”. […] “Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto gravi e l’abbiamo premiata facendola entrare al GF – dice Taylor Mega – Ma veramente? Allora se una donna offende un’altra donna va bene”. Per quanto giuste siano le affermazioni della giovane influencer, la risposta dell’avvocato non è da meno. “Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al Gf Vip. Se dobbiamo parlare di violenza perché non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?”. Quello che è certo è che l’influencer non è la prima e non sarà neanche l’ultima a farsi dare il ben servito da Barbara D’Urso (vedi Sergio Vessicchio). Per vedere la foto clicca qui.