Barbara D’Urso, un ex gieffino confessa: “Molto di più di un’amicizia”

Uno degli ex concorrenti del Grande Fratello degli ultimi anni ha sganciato una bomba riguardo Barbara D’Urso, una delle conduttrici televisive più discusse. Si tratta di Alberto Mezzetti, vincitore del GF del 2018, che ha deciso di confessare un inaspettato gossip.

L’INTERVISTA DELL’EX GIEFFINO – Alberto, tempo fa, aveva già parlato di un presunto flirt con la conduttrice di Canale 5. Da che il ragazzo era spesso invitato nel salotto della D’Urso, non facendo mistero del loro ottimo rapporto, i due si sono allontanati all’improvviso. In un’intervista a GossipeTv, l’ex gieffino ha deciso di tornare a parlare del suo rapporto con Barbara, rivelando:

“Tra me e Barbara c’è stato molto di più di un’amicizia. Ovviamente c’è stato un flirt. Perché lei non mi ha mai smentito? E perché non mi ha più citato? Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero. Non capisco il perché del suo allontanamento. Non mi ha mai dato alcuna motivazione, nonostante io abbia fatto pure degli appelli pubblici. Nei suoi programmi, a un certo punto, non sono stato più chiamato, a differenza di altri del Grande Fratello. Inspiegabile”.

L’INASPETTATO ALLONTANAMENTO DELLA D’URSO – Alberto ha poi continuato a parlare della donna, rivelando che, da un giorno all’altro, Barbara ha deciso di tagliare i rapporti:

“È da tempo che dico che lei mi blocca ovunque. Nel senso che evita ogni mio appello o di avere contatti con me. Non capisco il perché. Non mi ha mai dato alcuna motivazione, nonostante io abbia fatto pure degli appelli pubblici. Nei suoi programmi, a un certo punto, non sono stato più chiamato, a differenza di altri del Grande Fratello. Inspiegabile!”.

LA IG STORY SOSPETTA – Proseguendo nel racconto, l’ex concorrente del GF ha raccontato uno strano episodio che vede come protagonista Barbara D’Urso e le IG Stories:

“Nelle ultime ore è successa una cosa strana…Barbara ha pubblicato una Stories su Instagram relativa al fuorionda con Marco Carta e mi sono accorto che, inavvertitamente, sono comparsi anche dei miei screen in quella Stories, che poi lei ha rimosso. Però la Stories è documentata. Evidentemente, quegli screen, che riguardano mie Stories e filmati Instagram recenti, provano che lei mi segue. Insomma che sbircia il mio profilo…ma non mi torna il fatto che da un lato guarda il mio profilo, dall’altro non mi calcola. Sembra che per lei io non esista più, poi però trovo le mie foto nelle sue Stories. Cioè per lei sembra che io sia ‘morto’ e invece pare che stia sempre lì a seguirmi”.