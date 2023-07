Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5. La rabbia della sorella

Barbara D’Urso è ufficialmente pronta a dire addio a Pomeriggio 5. A comunicarlo è stata la stessa Mediaset attraverso un comunicato ufficiale.

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata” si legge nella nota.

Tutto sembra essere andato liscio ma in realtà non è stato proprio così. A mostrare le carte in tavola è stata Daniela, sorella di Barbara, che attraverso qualche post sui social ha mostrato tutta la rabbia della famiglia D’Urso.

“Solidarietà. Punto. E facciamo rumore, ca**o!!! #iostoconbarbaradurso” scrive sui propri canali social lasciando trasparire tutto il proprio disaccordo.

Poi ha risposto a qualche domanda dei fan. In particolare ad una che chiedeva: “Ma si conosce la motivazione?” riferendosi all’addio. “Non ancora” replica la D’Urso.

Insomma, sicuramente non sarà un’addio semplice per la conduttrice che ha un contratto in essere con la società fino a dicembre di quest’anno. Riusciranno a trovare un punto di incontro? Lo scopriremo nei prossimi mesi quando verrà rivelato nuovo palinsesto Mediaset.