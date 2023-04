Barbara D’Urso, vicino il suo addio a Mediaset? L’ultima indiscrezione

Negli ultimi giorni è trapelata un’indiscrezione che vedrebbe Barbara D’Urso pronta a dire addio a Mediaset per approdare in Rai. Una voce di corridoio che si sarebbe fatta ancora più insistente dopo uno scatto pubblicato proprio dalla conduttrice sui social.

PRONTA AD ABBANDONARE MEDIASET? – È innegabile il ridimensionamento che hanno avuto i programmi della D’Urso, da anni volto noto di Mediaset. Questo potrebbe essere il motivo che vedrebbe la conduttrice pronta ad approdare in Rai. Ad alimentare tale rumors è stato anche lo scatto con Lucio Presta, noto agente e marito di Paola Perego.

Da quanto iniziato a vociferare negli ultimi tempi, Barbara potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle. Riguardo a tale rumors è intervenuta anche la giornalista, spiegando che:

“Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma”.

Il tutto, quindi, rimane una semplice voce di corridoio e come tale va presa con le pinze. Se tutto ciò fosse vero, però, sarebbe un’ottima opportunità per Barbara D’Urso e un nuovo inizio. La donna, infatti, potrebbe prendere il timone della conduzione di un nuovo programma, dato che i suoi talk sulla rete del Biscione non sembrano più ottenere gli ascolti di un tempo.