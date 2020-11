Barça-Juve, nuovo scambio in vista? Sul tavolo i cartellini di Dybala e Griezmann

Juventus e Barcellona ben presto potrebbero tornare a fare affari. I due club nella scorsa sessione di mercato si sono resi protagonisti dell’operazione che ha coinvolto Miralem Pjanic e il brasiliano Arthur e nei prossimi mesi potrebbero mettere in piedi un altro affare del genere.

Stando a quanto riporta stamani Calciomercato.it, stavolta lo scambio potrebbe riguardare due attaccanti: Paulo Dybala e Antoine Griezmann, entrambi non considerati intoccabili dalle rispettive proprietà.

Quella di Dybala per la Juve è una situazione abbastanza intricata. L’argentino per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 chiede circa 10 milioni di euro l’anno, cifra che al momento la società non è disposta a garantirgli. Le parti sono distanti e l’addio si fa sempre più concreto.

Discorso diverso per Griezmann, pagato dal Barcellona 120 milioni di euro nel luglio 2019. Il francese fino a questo momento ha deluso le aspettative e i catalani sono pronti ad ascoltare offerte.

La valutazione del cartellino dei due giocatori è molto simile, per entrambi si viaggia sugli 80 milioni di euro, fattore che potrebbe agevolare la trattativa tra due club in ottimi rapporti.