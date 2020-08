Barça-Napoli, il retroscena e Lionel Messi: gli azzurri obbligati alla vittoria al Camp Nou

Questa sera il Napoli scenderà in campo contro il Barcellona di Lionel Messi. La squadra del fenomeno argentino non sta attraversando un bel momento, con i blaugrana che sperano nella vittoria della Champions League per risollevare una stagione, fino a questo momento , fallimentare.

Il campione argentino sarà in campo per cercare di non far vincere gli azzurri. Il Barça, infatti, ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno e il Napoli è obbligato a vincere al Camp Nou.

Il giocatore più atteso sarà senza dubbio Lionel Messi. I: numeri della carriera della Pulce sono davvero spaventosi. Dal 2003 al 2020, infatti, sono ben 644 le marcature in carriera in 761 partite. Addirittura, durante la stagione 2011-12, il campione argentino ha messo a segno la bellezza di 73 gol.

I tifosi napoletani, nel pre-partita, lo hanno un po’ punzecchiato con cori a favori di Diego Armando Maradona: “C’è solo un Maradona”; “W Maradona”; “Non sarai mai come Maradona”.

Il capitano blaugrana ha ascoltato i cori azzurri ma il suo volto era tutto sulla partita e non ha offerto espressioni. Qualche ora prima, però, il fenomeno argentino ha sorriso ad un tifoso che gli ha chiesto di lasciare il Barcellona e venire al Napoli.