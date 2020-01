Barça non solo Lautaro: nel mirino dei catalani anche un altro nerazzurro

Il Barcellona ha deciso e se non sarà a gennaio allora sicuramente l’operazione per portare Lautaro Martinez al Bernabeu si concluderà a giugno. Per quell’occasione, infatti, i blaugrana stanno già muovendosi per versare nelle casse nerazzurre tutti i 111 milioni di euro previsti dalla clausola dell’argentino. Ma non è finita qui perché gli osservatori dei catalani stanno seguendo da vicinissimo anche un altro giocatore interista con molto interesse e c’è già chi giura che seguirà Lautaro in Liga.

Nuovo, insospettabile obiettivo

Si tratta del ventenne Alessandro Bastoni, difensore di scuola atalantina, che è riuscito con abnegazione e determinazione a relegare in panchina anche veterani come Godin e Ranocchia. La sua avventura in maglia nerazzurra è appena iniziata ma sembra che sarà davvero lui il futuro della retroguardia meneghina. Ma andiamo con ordine.

Il Barça di Messi e co. è da tempo alla ricerca di un profilo giovane in grado di sostituire prima o dopo gli attaccanti già in rosa. Suarez compie oggi 33 anni. Resta la punta di riferimento ma di fronte al passare del tempo iniziare a fare una riflessione è d’obbligo. Griezman seppur importante non è mai riuscito a ritagliarsi la piena fiducia del tifo e dello staff catalano. Ansu Fati è indubbiamente un campioncino tutto da scoprire ma necessita ancora di un serio rodaggio che lo faccia maturare. Ecco che l’ipotesi Lautaro Martinez continua quindi a entusiasmare pubblico ed addetti ai lavori per la sua bontà.

La presenza della clausola da oltre cento milioni certo non spaventa un club così imponente come il Barcellona. Differente sarà vedere se l’affare verrà chiuso entro fine mese (difficile) o in estate. In entrambi i casi in molti all’Inter sono già pronti a salutare il forte argentino che, in coppia con Lukaku, sta regalando gioie immense ai nerazzurri.

Evidentemente gli osservatori del Barcellona monitorano sempre con molta attenzione quello che avviene dalle parti di Appiano Gentile. Le belle performance offerte anche da Bastoni, difensore classe ’99 ex Parma, hanno galvanizzato l’ambiente blaugrana che lo ha inserito negli obiettivi caldi del mercato estivo.