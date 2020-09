Barça, Suarez alla porta: la Juventus è più vicina

Luis Suarez vicino alla Juventus. L’attaccante uruguaiano è sempre più ai margini del progetto tecnico del Barcellona e la mancata convocazione per l’amichevole con il Tarragona è un’ulteriore conferma sull’addio ormai certo.

In molti pensavano che con la permanenza di Messi per il Pistolero il destino fosse lo stesso, ma per Koeman l’attaccante non rientra tra i giocatori che faranno parte della rosa.

Quanto accaduto in casa Barça spiana la strada alla Juventus, ma prima Suarez dovrà risolvere i problemi legati al passaporto e trovare un accordo sulla buonuscita con i catalani.

Per la prima questione arrivano conferme sulla data dell’esame B1 di italiano previsto nella prossima settimana (probabilmente giovedì) all’Università per Stranieri di Perugia.

Per quanto riguarda la questione buonuscita è probabile che il giocatore pur di lasciare i catalani decida di abbassare le pretese. In tal caso un indennizzo da parte della Juve nelle casse del Barça potrebbe aiutare.