Barcellona 3-1 Napoli, i commenti di Calzona e Xavi nel post partita

Al termine della partita contro la SSC Napoli, l’allenatore del Barcellona, Xavi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita. Ecco i principali spunti evidenziati: “La squadra ha giocato una grande partita, abbiamo dominato in attacco e in difesa”.

“Sono molto felice perché il Barcellona è nelle prime otto d’Europa. Il sorteggio? Possiamo competere con tutte le squadre”. Nessun riferimento, quindi, al fallo di rigore. I tifosi azzurri si sarebbero aspettati ben altro da uno come Xavi.

LE DICHIARAZIONI DI CALZONA NEL POST PARTITA E IL FALLO DA RIGORE SU OSIMHEN

Queste, invece, le dichiarazioni di Calzona: “Anche a me dalle immagini sembrava calcio di rigore. Non capisco perché il VAR a questi livelli non interviene su una situazione del genere”.

“Però abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare con Lindstrom e avremmo un po’ riaggiustato la situazione. Ovviamente dispiace per il rigore perché sembrava netto”