Barcellona, Araújo infortunato: salterà la sfida con il Napoli?

Ronald Araújo è un calciatore uruguaiano, difensore del Barcellona classe 1999. Il calciatore si è infortunato al 46esimo durante il derby di ieri sera contro l’Espanyol; cosa ne sarà della partita contro il Napoli giovedì?

Il comunicato del Barcellona

“Il giocatore della prima squadra R. Araújo ha qualche fastidio al soleo della gamba sinistra. In attesa di prove per conoscere la portata di questi inconvenienti” fa sapere tramite Twitter il club catalano. Il giocatore, infatti, è un punto fermo per la squadra e in queste ore i tifosi sono preoccupati per la prossima partita contro il Napoli. Ieri a sostituirlo è stato Éric García che ha fornito una prestazione al quanto insufficiente.

Il match contro il Napoli

Giovedì 17 febbraio, allo stadio Camp Nou alle ore 18:45, ci sarà il primo dei due scontri per i playoff di Europa League. Da una parte il Napoli di Luciano Spalletti, dall’altra il Barcellona di Xavi Hernández. Almeno per la gara di andata, Araújo è a forte rischio, infatti, i tifosi sono molto preoccupati per la probabile assenza del difensore. I problemi per i blaugrana non mancano visto che nel prossimo match di campionato dovranno fare i conti anche con la squalifica del capitano Gerard Piqué, ieri espulso per doppia ammonizione.

Il titolare inamovibile del club catalano è stato sostituito a causa di un problema fisico durante il derby contro l’Espanyol. Una partita molto complessa per il Barcellona, rimasto in dieci e quasi sconfitto; un punto preziosissimo conquistato solo all’ultimo respiro grazie al colpo di testa di Luuk de Jong che ha regalato un punto prezioso ai catalani. Adesso non ci resta che attendere l’ufficialità da parte del club catalano sulla mancata presenza del difensore uruguaiano.