Barcellona e City su Rabiot: con la giusta offerta via libera della Juve

Il francese non ha convinto e può lasciare i bianconeri

Tra i giocatori in uscita in casa Juventus al termine della stagione c’è Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 arrivato nell’estate del 2019 a parametro zero dopo gli anni trascorsi al Paris Saint-Germain.

La Juve l’ha corteggiato a lungo e credeva che il giocatore potesse rappresentare uno dei pilastri della mediana per il futuro, ma così non è stato.

Le prestazioni da quando è sbarcato a Torino raramente hanno impressionato, anzi troppo spesso sono state ben al di sotto delle aspettative, motivo per cui a giugno le strade potrebbero separarsi.

Nonostante lo scarso rendimento, Rabiot continua ad avere mercato, tanto che sulle sue tracce ci sarebbero club del calibro di Barcellona e Manchester City.

La Juve in caso di offerta soddisfacente non si opporrebbe, del resto cedere il francese significherebbe risparmiare un pesante ingaggio e realizzare un’importante plusvalenza. Per lasciarlo andare i bianconeri si accontenterebbero di una cifra vicina ai 25 milioni di euro.