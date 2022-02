Barcellona, ecco la lista di convocati contro il Napoli: torna Araujo

Xavi ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli

Giovedì 24 febbraio alle ore 21 si terrà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona. La sfida si giocherà allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Lo scontro è attesissimo, soprattutto per il ritorno di alcuni protagonisti.

I convocati del Barcellona

Ormai è ufficiale, Xavi ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli al Maradona e tra questi anche Ronald Araujo. Tra gli altri assenti Depay, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto e Balde, oltre a Dani Alves, Jutgla e Abde che non sono stati inseriti in lista UEFA.

Araujo, centrale difensivo, è stata un’assenza importante nelle ultime partite anche se il Barcellona comunque ha saputo portare a casa il risultato. Il giocatore al momento non è al massimo della sua forma fisica ma potrebbe partire titolare al fianco di Piqué.

Come riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, Xavi avrà la possibilità di schierare nuovamente la coppia formata da Piqué e Araujo. Il difensore aveva saltato la partita d’andata con il Napoli per un problema muscolare, quindi sarà presente contro il Napoli nella gara di ritorno, dopo il pareggio per 1-1 al Camp Nou.