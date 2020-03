Barcellona, Griezmann è in vendita. Inter che fai? Possibile scambio con Lautaro

Le voci di mercato si susseguono febbrilmente in queste ore nella capitale catalana e quello che dichiarano è da far tremare i polsi. Il Barcellona ha ufficialmente messo sul mercato Antoine Griezmann a solo pochi mesi dal suo arrivo in blaugrana dall’Atletico Madrid. Arrivato infatti, non senza uno strascico polemico alla corte di Messi e compagni, il talentino francese non farà più parte del club a partire dalla prossima estate.

L’indiscrezione arriva dal quotidiano sportivo “Sport” e la sua risonanza si è fatta sentire ben oltre i confini spagnoli. Per adesso si ipotizza che l’ex Colchonero potrebbe definitivamente lasciare la banda di Setién con un’offerta di poco superiore ai 100 milioni di euro, venti in meno rispetto a quanto lo pagò il Barça a luglio scorso.

Il mondo del pallone viene dunque sconvolto da una notizia che ha dato la sveglia a chi, aveva ormai perso la speranza di poterlo tesserare. Non ultima tra questi l’Inter di Conte. I nerazzurri, si sa, sono sempre stati grandi estimatori del folletto transalpino e hanno più di qualche carta da giocare nella partita che potrebbe consegnarli l’oggetto del loro desiderio.

E’ cosa nota che il primo obiettivo dei catalani per il prossimo campionato sarà quel Lautaro Martinez che l’Inter non lascerà andar via a meno del pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. A queste condizioni, uno scambio alla pari potrebbe risultare la soluzione migliore per entrambi i club.

L’unico scoglio sarebbe rappresentato dall’ingaggio ben oltre i limiti di budget imposti da Zhang per il prossimo anno. Qualora la proprietà cinese intendesse concedersi un piccolo strappo alle sue stesse condizioni allora ci sarebbe il tanto agognato via libera all’acquisto. Marotta, Ausilio e Conte sono già in preallarme.