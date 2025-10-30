Barcellona, interesse per il calciatore del Napoli Scott McTominay

Il nome di Scott McTominay è entrato prepotentemente nei radar del Barcellona. Il centrocampista del Napoli, arrivato due estati fa come rinforzo d’esperienza e forza fisica, ha attirato l’attenzione del club catalano grazie alle sue ultime prestazioni in Serie A e Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Barcellona starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta già nella prossima finestra di mercato. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo del club spagnolo è rinforzare la mediana con un profilo fisico e d’esperienza, capace di dare equilibrio a un reparto spesso troppo giovane e tecnico.

Uno dei giocatori più importanti dell’attuale Barcellona è attualmente Lamine Yamal. Il giovane fenomeno, ormai punto fermo della squadra e sempre più influente nelle scelte strategiche del club, potrebbe aver espresso parere positivo all’arrivo dello scozzese.

Il Napoli, dal canto suo, considera McTominay incedibile e non intende privarsene. Conte lo ritiene un elemento prezioso per gli equilibri del centrocampo e nessuna offerta convincerebbe Conte e la proprietà a cederlo.