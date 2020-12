Barcellona, Koeman: “Lite con la panchina? Juve senza fair play. Non fa parte della mia filosofia”

La Juventus batte il Barcellona per 3-0 al Camp Nou e conquista il primo posto nel girone di Champions. La doppietta di Ronaldo e la rete di McKennie piegano Messi e compagni, autori dell’ennesima prestazione deludente in stagione.

A fine gara in conferenza stampa il tecnico Koeman ha analizzato cosa non ha funzionato, parlando anche della breve lite con la panchina bianconera. Ecco le dichiarazioni:

“La lite con la Juventus? La panchina dei bianconeri ha chiesto un cartellino per Lenglet, penso che siano stati senza Fair Play. Non fa parte della mia filosofia.

Per quello che concerne la gara, siamo entrati male, con paura, senza aggressività, senza fiducia, per non perdere invece di cercare di controllare. Sono rimasto sorpreso di come siamo entrati in partita. La Juventus all’inizio ci ha premuto tanto, non avevamo controllo, difensivamente non siamo stati bravi, nel secondo siamo migliorati molto. Abbiamo perso la partita nella prima mezz’ora.

I due rigori per i bianconeri? Per me il primo, di Araujo su Cristiano Ronaldo, non lo è, ma se lo fischiano lì, allora anche a Lionel Messi lo devono dare. Le decisioni dell’arbitro non mi hanno convinto”.