Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: possibile sorpresa in difesa, ancora fuori il ‘mistero’ Dendoncker

Napoli e Barcellona scenderanno in campo alle ore 21 di martedì 12 marzo 2024. Il nuovo allenatore Francesco Calzona prepara la partita più importante della stagione, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe stanziato un bonus da 10 milioni di euro alla squadra per l’eventuale partecipazione al Mondiale per club del 2025.

L’allenatore della Slovacchia, nella partita decisiva, non vuole fare esperimenti e punterà sui calciatori più esperti. In difesa Calzona sarebbe pronto a schierare dal primo minuto Leo Ostigard. Il difensore è stato spesso messo da parte dai precedenti allenatori. Il nuovo mister, invece, ritiene il difensore un ottimo elemento per la difesa, soprattutto in vista dei calci piazzati.

NAPOLI-BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI: CALZONA PUNTERA’ SUI CALCIATORI PIU’ ESPERTI. ANCORA IN PANCHINA DENDONCKER

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Romeu, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All.: Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona.

Chi, invece, non sarà ancora della partita è il centrocampista Leander Dendoncker. Quest’ultimo è stato spesso messo da parte da Calzona. Il giocatore arrivato dall’Aston Villa nel mercato di gennaio, non ha mai quasi visto il campo e quasi sicuramente dirà addio al termine della stagione, con il Napoli che non lo riscatterà.