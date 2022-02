Barcellona-Napoli, Xavi: “È calcio, non pallacanestro! Basta simulazioni e perdite di tempo”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Barcellona, Xavi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha elogiato la sua squadra e parlato del calcio di rigore assegnato ai blaugrana.

“Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto venti occasioni sette anche nitide. Per come abbiamo giocato meritavamo la vittoria, anche con più di due gol di scarto. Stiamo giocando in Europa League, non è un amichevole“.

“Rigore? Non mi piacciono le nuove norme. Quella del mani, secondo la mia opinione, bisognerebbe fischiarle tutte. A pallacanestro non si possono usare i piedi e nel calcio non si possono utilizzare le mani“.

In conferenza stampa Xavi non ha utilizzato mezzi termini. Per l’allenatore blaugrana, infatti, la partita doveva finire con un ampio margine a favore della sua squadra.

L’allenatore del Barcellona ha infine dichiarato: “Sul gol del Napoli è assurda la regola del fuorigioco, ma accettiamo la nuova regola. Userei anche il tempo effettivo, così la finiamo con le simulazioni e le perdite di tempo“.