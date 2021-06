I catalani pensano al portiere ormai ex Juve. In bianconero potrebbe approdare Sirigu

Gigi Buffon dirà addio alla Juventus tra qualche settimana, l’annuncio è arrivato giorni fa ma al momento i piani del portiere non sono ancora noti. L’idea sarebbe quella di continuare a giocare qualora arrivassero proposte attraenti, in caso contrario non è da escludere il ritiro.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate in Spagna da Sport, sulle tracce di Buffon ci sarebbe il Barcellona. I catalani sono in contatto con il portiere, non disposto però a disputare un’altra stagione come secondo.

Buffon sta cercando un club che gli permetta di giocare con continuità con l’obiettivo di strappare la convocazione per i Mondiali in Qatar del 2022. Per raggiungerlo dovrà essere impiegato con regolarità.

Nel frattempo la Juventus cerca un secondo a Szczesny, sicuro della permanenza in bianconero e della titolarità nella prossima stagione. L’idea dei bianconeri è Salvatore Sirigu del Torino.

Il portiere è in scadenza di contratto nel 2022 e percepisce circa 2 milioni di euro l’anno, requisiti che combaciano con le esigenze della Juventus. Occhio però alla concorrenza di Cagliari e Genoa, che offrirebbero all’ex PSG il posto da titolare.