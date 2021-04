Barcellona su Rabiot: la madre-agente in contatto con i catalani

Adrien Rabiot può lasciare la Juventus al termine della stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, la società bianconera sarebbe pronta a cedere il giocatore in caso di offerte soddisfacenti.

Il rendimento del francese da quando è approdato a Torino non ha soddisfatto le aspettative, ma non mancherebbero comunque estimatori importanti, in primis il Barcellona.

Stando a quanto si legge in Spagna su El Mundo Deportivo, la madre-agente del centrocampista sarebbe in contatto con il club catalano per l’eventuale trasferimento.

Per approdare al Barça Rabiot dovrà accontentarsi di un ingaggio certamente più basso rispetto a quello percepito attualmente (circa 7 milioni di euro a stagione), dato che i blaugrana non sono intenzionati a spendere troppo tra cartellino e stipendio.

La Juve, dal canto suo, cedendo il giocatore realizzerebbe un’importante plusvalenza e darebbe una grossa mano al bilancio liberandosi di un ingaggio pesante.