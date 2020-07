Barcellona, Umtiti in uscita, la Roma ci pensa: può arrivare in prestito

Il Barcellona pronto a lasciar partire in prestito Samuel Umtiti. Stando all’edizione odierna di Sport, per il centrale francese non ci sarebbe più spazio nell’undici blaugrana, almeno per la prossima stagione.

L’idea della dirigenza catalana, infatti, è quella di cedere il giocatore a titolo temporaneo per permettergli di giocare con continuità e mettere definitivamente alle spalle i numerosi infortuni che hanno caratterizzato la recente annata.

Umtiti in stagione ha collezionato solamente 18 presenze: 13 in Liga, 3 in Champions League, 1 in Coppa del Re e 1 in Supercoppa, per un totale di soli 1316 minuti giocati. Troppo pochi per un campione del mondo e un calciatore del suo calibro.

Per il Barça è in uscita e le pretendenti subito si sono fatte vive. In Italia il giocatore piace molto alla Roma, che ancora non sa se riuscirà a trattenere Smalling in vista del prossimo anno. Il francese in tal senso rappresenterebbe un’opportunità a basso costo.

I giallorossi dovranno però fare attenzione alla concorrenza di Lazio, Napoli e Torino, che nelle ultime ore hanno preso informazioni.