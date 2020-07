Barcellona, Umtiti sul mercato: quattro italiane alla finestra tra cui il Napoli

Il Barcellona non sta passando un periodo felicissimo e nella prossima sessione di mercato si appresta ad effettuare una mini rifondazione. Molte saranno probabilmente le cessioni, altrettanti ovviamente gli acquisti. Secondo il quotidiano spagnolo Sport ad esempio, il difensore Samuel Umtiti è stato ufficialmente piazzato sul mercato.

Il difensore camerunense naturalizzato francese è stato scaricato dalla dirigenza blaugrana per via delle sue condizioni fisiche non ottimali che lo hanno costretto più volte a stare fermo ai box. Con Lenglet e Pique intoccabili al centro della difesa ed il giovane prospetto Araujo come pedina affidabile, il Barcellona è pronto così a fiondarsi sul mercato per acquistare un difensore centrale di spessore.

Su Umtiti intanto si sono scatenati gli interessi di parecchie squadre, molte delle quali provenienti dalla Serie A. Come riportato dal media iberico infatti sulle tracce del difensore vi sarebbero 4 italiane: Lazio, Roma, Torino e Napoli.

Umtiti fa gola a molti essendo un difensore di livello internazionale e con esperienza da vendere. Probabilmente chi potrebbe seriamente avvicinarsi al suo acquisto è il Napoli, soprattutto nel caso di addio di Kalidou Koulibaly.

L’ostacolo maggiore, molto frequente quando si parla di giocatori provenienti dai top club mondiali, è ovviamente l’ingaggio. Lo stipendio liberato eventualmente da Koulibaly è però comunque di spessore, con le cifre che potrebbero bilanciarsi in caso di trattativa.