Barco piace a Roma e Juventus, ma il Boca spera nel rinnovo

Il Boca Juniors spera di trovare un accordo con il difensore Valentin Barco per tenerlo fuori dalla portata di diversi club europei

Il 19enne è emerso nella prima squadra del Boca in questa stagione, partendo principalmente come terzino sinistro, ma in realtà è presente in tutto il campo grazie alla sua versatilità. Le prestazioni di Barco hanno attirato l’attenzione di numerosi club e il Brighton & Hove Albion è in pole position per aggiudicarsi il giovane. I Seagulls hanno avuto colloqui con i rappresentanti del giocatore per un accordo in vista di un potenziale trasferimento nel 2024.

Tuttavia, il Brighton, che ha un record stellare quando si tratta di trovare e sviluppare talenti sudamericani, non è l’unico ad ammirare Barco. Chelsea, Manchester City, Newcastle, Brentford, Wolves e Nottingham Forest lo hanno osservato nelle ultime settimane. Oltre alle pretendenti della Premier League, fonti hanno rivelato che anche Celtic, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, Roma, Juventus, PSG e Monaco si sono informate su Barco.

Vogliono trattenerlo

Il suo attuale contratto è valido fino al dicembre 2024 e prevede una clausola di rilascio di 10 milioni di dollari. Questo è uno dei motivi per cui il Boca è desideroso di concordare un nuovo contratto, in modo da poter aumentare la sua clausola o addirittura eliminarla.

Il membro del consiglio di amministrazione del Boca, Marcelo Delgado, ha confermato dopo la partita del fine settimana con il Defensa y Justicia che i giganti di Buenos Aires stanno valutando un nuovo accordo. Ha dichiarato a D Sports Radio: “Barco ha un contratto con noi. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta per lui. Stiamo pensando di migliorare il contratto di Valentin”. I rappresentanti di Barco sono ora pronti a trattare con il Boca, anche se si pensa che aspetteranno fino alla semifinale di Copa Libertadores con il Palmeiras nelle prossime settimane.