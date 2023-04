Barco tra Juventus e Manchester City

Il giocatore argentino sembrerebbe essere entrato nel mirino delle due big, che in estate si daranno battaglia per provare a prenderlo

Ha solo 18 anni, ma Valentín Barco è già uno dei nomi da tenere d’occhio al Boca Juniors. Considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio argentino, il terzino sinistro ha rapidamente attirato l’attenzione di alcuni dei migliori club europei, e tutto questo dopo appena tre presenze nella prima squadra degli Xeneize.

Come riporta oggi CalcioMercato, la Juventus starebbe seguendo da vicino la situazione dell’ala con l’obiettivo di aggiungerla ai propri ranghi. In ogni caso, i bianconeri non sono soli: anche il Manchester City sta tenendo d’occhio la sua situazione con l’obiettivo di ingaggiarlo. Il giocatore è da tenere d’occhio.

Il calciatore sembra felice in Argentina

Barco, però, per ora sembra essere contento al Boca Juniors tanto da aver rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo una delle ultime partite. Ecco cosa ha detto: “Sono molto orgoglioso, la gente mi sostiene, sono grato del loro affetto e cerco di ricambiarlo. Cerco sempre di fare il meglio per la squadra, per continuare e grazie alla gente del Boca che mi sostiene. I grandi si sono congratulati con me, mi hanno detto di continuare così e sono felice perché ho lavorato duramente per questa opportunità”.

In estate ora potrebbe arrivare l’opportunità più grande, però: l’approdo in Europa. Il giocatore dovrà decidere se trasferirsi o meno, con Juventus e Manchester City pronte a fare di tutto pur di averlo. Il giocatore dovrà scegliere se fare il grande salto.