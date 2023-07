Barella, le big europee lo osservano

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, Nicolò Barella sembra essere finito nel mirino delle grandi di Europa. Non solo in Inghilterra, ma anche alcune spagnole avrebbero fatto dei sondaggi per lui

Il Liverpool è interessato da tempo ad ingaggiare il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, ma secondo le ultime notizie, il Manchester City e il Manchester United potrebbero unirsi a questa corsa al trasferimento molto presto.

Il Manchester City rischia di perdere Bernardo Silva, ricercato da club come PSG e Barcellona, e anche se gli inglesi gli hanno offerto un nuovo contratto biennale, si teme che il centrocampista possa partire nelle prossime settimane. Il Barcellona è uno dei favoriti per l’acquisto di Silva e Guardiola non vuole perdere sia Gundogan che Silva per i blaugrana nella stessa finestra di trasferimento. Tuttavia, se Bernardo Silva dovesse partire, il City proverà a prendere immediatamente il calciatore.

Anche il Real Madrid ci prova

Nicolò Barella si è affermato come uno dei migliori centrocampisti al mondo da quando è arrivato all’Inter. Il 26enne era uno dei migliori giovani prospetti in patria quando si è trasferito a Milano. Dopo una stagione in prestito con i nerazzurri, ha completato un trasferimento a fine 2020. Ora potrebbe salutare, però.

L’ex centrocampista del Cagliari è da tempo nel mirino del Real Madrid e Carlo Ancelotti avrebbe fatto pressioni sulle alte sfere dei Blancos per ingaggiarlo. Il continuo interesse per assicurarsi i servizi di Barella è comunque strano, se si considera quanto è forte il centrocampo del Real Madrid. La possibilità di una cessione, dunque, potrebbe farsi concreta per gli spagnoli.