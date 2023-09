Barella, pronta maxi offerta del Real Madrid

Il Real Madrid si starebbe preparando per provare a strappare Nicolò Barella all’Inter già da gennaio. Filtra una potenziale offerta milionaria

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes, Barella è sulla lista dei desideri del Real Madrid. È anche un obiettivo del Manchester United nella finestra di trasferimento della prossima finestra di calciomercato invernale.

Barella è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A fin dai tempi del Cagliari. L’internazionale italiano ha visto le sue possibilità salire alle stelle dopo il suo arrivo all’Inter nel 2019. Da allora, negli ultimi quattro anni è andato sempre più forte, diventando una figura fondamentale per i nerazzurri. Il giocatore potrebbe essere affiancato a Bellingham nel caso in cui i rumour dovessero essere giusti, con il Real Madrid intenzionato a far di tutto pur di prenderlo, anche spendere 120 milioni di euro.

Parla Santini

Secondo il giornalista Fabio Santini, Barella potrebbe presto salutare: “L’Inter, lo ribadisco, ha preso Frattesi perché l’anno prossimo venderà Barella. Probabilmente al Real Madrid, che è pronto a investire 120 milioni di euro. “Il problema della Roma è proprio Mourinho, che è un ex allenatore. In questi ultimi mesi, per coprire il fatto che non riesce a cavare un ragno dal buco, ha fatto di tutto e di più per farsi mettere alla porta. Dovesse perdere un’altro paio di partite, credo che non ci sarebbe altra strada al divorzio. Conte al suo posto? Sì, è una possibilità. Qualcuno molto vicino a lui mi ha detto che era stato contattato dalla Juventus e aveva chiesto espressamente Lukaku”.