Bargiggia: “Dopo il Lecce, anche il Napoli ha effettuato una telefonata a De Zerbi”

Le ultime indiscrezioni riguardo la dirigenza azzurra arrivano dall’esperto di mercato Paolo Bargiggia. Il giornalista, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione 1 Football Club riguardo una telefonata effettuata all’ex centrocampista Roberto De Zerbi.

Il giornalista ha dichiarato: “Dopo il Lecce, anche il Napoli ha effettuato una telefonata a De Zerbi per un’indagine esplorativa”. Si è trattato, comunque, solamente di voler sondare il terreno in quanto la dirigenza, in seguito al confronto con il mister Spalletti, ha dichiarato di non avere intenzione di cambiare guida tecnica.

Il confronto con Spalletti, infatti, ha permesso di analizzare le prime giornate di campionato e al mister è stato ribadito di applicare un ”turnover ponderato” in modo da non apportare continue modifiche alla formazione titolare. Quindi, per i prossimi match, è chiaro come sarà necessario effettuare pochi cambi e soprattutto che Raspadori non può essere il sostituto di Kvaratskhelia.