Bargiggia: “La Juve prenderà Locatelli. Ritorno di Pjanic bocciato dalla società”

La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. I bianconeri sono forti su Manuel Locatelli, mentre al momento la pista Pjanic sarebbe poco percorribile.

A riportare aggiornamenti sul mercato dei bianconeri ci ha pensato nelle ultime ore il giornalista Paolo Bargiggia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Sogno nel Cuore, trasmissione di 1 Station Radio. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Locatelli? La Juventus lo prenderà di sicuro. Il ragazzo ha detto no all’Arsenal. La formula è complessa: la Juve sta facendo di tutto per non prenderlo in obbligo di riscatto, mentre il Sassuolo spinge.

Si parla di 40 milioni. Alla fine, la cosa si farà: in un modo o nell’altro. Non è detto che rientri Dragusin nell’affare.

Pjanic alla Juve? Il suo ritorno è stato bocciato dalla società. C’è aria di austerity. Il mercato è fluido, ma la situazione attuale vede la dirigenza impegnata a cedere. Serve un difensore, però se non parte Demiral non arriva un nuovo centrale”.