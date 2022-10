Bargiggia: le indiscrezioni sul mercato di gennaio per il Napoli

L’esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni della trasmissione 1 Football Club in onda su 1 Station Radio per parlare della prossima sessione di mercato per gli azzurri.

Secondo Bargiggia, il mister Spalletti ha a disposizione una rosa importante e varia costruita grazie suo lavoro di allenatore e grazie alle intuizioni del ds Cristiano Giuntoli.

In questa prospettiva la prossima sessione di mercato del Napoli potrebbe rivelarsi poco interessante. Prima di tutto, De Laurentiis non è alla ricerca di un sostituto di Di Lorenzo, si punta più che altro alla crescita di Zanoli in prima squadra.

Allo stesso modo non ci saranno nuove entrate come sostituti di Anguissa e Kvaratskhelia in quanto Elmas e Ndombele possono sostituire il primo mentre Lozano può, eventualmente, giocare sulla corsia mancina del secondo.

Interessante, però, potrebbe essere la questione legata al riscatto di Nbombele su cui il Napoli ci sta andando piano. Sicuramente non saranno offerti 30 milioni piuttosto la cifra potrebbe aggirarsi sui 13/15 milioni.