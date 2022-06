Bargiggia: “Mertens virtualmente fuori, Ospina…”

Bargiggia ha parlato su Twitter della situazione dei due giocatori. David Ospina si avvicina ai saluti, così come anche Dries Mertens

Sembrano ormai quasi sicuri gli addii di Dries Mertens e David Ospina. Il belga è ormai virtualmente fuori dalla società partenopea, mentre per il colombiano si faranno gli ultimi tentativi prima di abbandonare la trattativa.

Il portiere sudamericano non sembra intenzionato a continuare la propria avventura in azzurro e le sirene – sempre più insistenti – dall’estero fanno capolino. Il calciatore è voluto anche da Real Madrid e Villareal. Con il sottomarino giallo potrebbe esserci già un principio d’accordo, ma attenzione perché nulla è già scritto.

Bargiggia fa il punto della situazione

Così Paolo Bargiggia sul proprio profilo Twitter: “Al Napoli cominciano ad entrare nell’ordine di idee di una separazione anche da David Ospina dopo quella oramai virtuale di Dries Mertens. È passato troppo tempo senza una risposta da parte del portiere. Uscirà allo scoperto in zona Cesarini? Non semplice”.

Dunque complicatissimo pensare che il giocatore possa rimanere ancora in azzurro. Nel caso, il Napoli sta pensando sempre più insistentemente a Alessio Cragno ma la trattativa procede a rilento. Intanto sempre Bargiggia da un forte avvicinamento nella trattativa per Deulofeu dell’Udinese.

Il giornalista ha scritto così su Twitter: “Il Napoli ha un accordo di massima ma non ancora vincolante con Gerard Deulofeu per un contratto di cinque anni a 3.6 mln lordi a stagione; 2.5 netti con il Decreto Crescita. Ma ha fissato una dead line con il giocatore per “liberarlo” qual’ora non riuscisse a cedere Ounas.”.