Bargiggia: “Osimhen fattore pazzesco, è determinante per il Napoli”

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto Paolo Bargiggia. L’ex giornalista Mediaset ha parlato anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis e di un calciatore azzurro che in campo fa la differenza, Victor Osimhen.

“È un fattore pazzesco, talmente determinate che anche l’anno scorso, tra mille infortuni, ha fatto più gol di tanti attaccanti in Serie A“.

“La Coppa d’Africa è un altro problema per le squadre, ma non si può toccare, in quanto l’Europa non può essere sempre di interesse principale“.

Paolo Bargiggia ha quindi esaltato l’attaccante del Napoli che in questo inizio di stagione è stato davvero straripante ed ora punta a vincere la classifica capocannoniere del massimo campionato italiano.

Il giornalista ha infine parlato del Pallone d’Oro: “Messi ha vinto la Coppa America, ma può davvero bastare? Jorginho, quest’anno, ha vinto molto di più“.