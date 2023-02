Bargiggia: “Osimhen via all’80 %”

Secondo Paolo Bargiggia, Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione e ci sarebbero già alcuni nomi per sostituirlo

Secondo Paolo Bargiggia, intervenuto durante Il Processo su 7 Gold, Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Il calciatore nigeriano sta vivendo un campionato incredibile quest’anno e sembra proiettato verso un mercato estivo che potrebbe renderlo una delle cessioni più remunerative per il Napoli.

Il calciatore africano sembra interessare a varie squadre dalla Premier League, con il Manchester United pronto a fiondarsi su di lui alla prima occasione possibile. Weghorst sembrerebbe essere un rinforzo momentaneo per i Red Devils, ma il vero obiettivo sarebbe l’attaccante del Napoli.

Paolo Bargiggia sulla questione

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è intervenuto nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold, riguardo Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Il Napoli cederà Victor Osimhen al 70, 80%. I partenopei sanno che il nigeriano potrebbe andare via, ma non si faranno trovare impreparati”.

“Se arriverà una offerta pari a 120 milioni di euro, Osimhen partirà. Chi potrebbe sostituirlo? I nomi sono tanti. La sorpresa è Haller del Borussia Dortmund, ma ci sono anche altri profili. Il preferito è Hojlund dell’Atalanta, ma il Napoli sa che gli orobici non lo cederanno nella prossima stagione. Piacciono anche Beto dell’Udinese, David del Lille e En Nesyri del Siviglia. Il Napoli del futuro giocherà in modo diverso anche perché si darà fiducia a Raspadori”, ha poi terminato Paolo Bargiggia. Allo stato attuale delle cose la probabilità di vedere Osimhen lontano da Napoli c’è e non è bassa.