Bargiggia parla delle possibili entrate e uscite del Napoli

L’omonimo giornalista sportivo ha parlato a 1 station radio delle possibili manovre di mercato del Napoli per la prossima stagione

L’ex giornalista di Mediaset ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio riguardo al mercato del Napoli. Si parla di quello che potrebbe accadere nella prossima sessione estiva, che coinvolgerà la stagione 2022-2023.

Il giornalista – attualmente a Udinese TV – ha parlato di quelle che potrebbero essere le prossime manovre di mercato dei partenopei. Ci sarà parecchio movimento, sia in entrata che in uscita, e l’estate del Napoli sembra prepararsi bene.

Le parole del giornalista

Bargiggia parte così: “Chi verrà preso, se partirà Fabian Ruiz? I nomi che circolano sono sempre quelli di Antonin Barak dell’Hellas Verona e Nahitan Nandez del Cagliari: se la giocano loro”. Poi continua, aggiungendo: “Chi potrà arrivare, invece, per il dopo-victor Osimhen? Non è ancora chiaro. Gianluca Scamacca del Sassuolo sembra essere in pole position nelle idee del direttore sportivo Cristiano Giuntoli? Il Napoli lo stima, questo sì, come apprezza parecchio anche Armando Broja, giovane albanese molto forte, però bisogna vedere quale sarà la sua valutazione e cosa vorrà farne in estate il Chelsea, che ne detiene il cartellino”.

Estate partenopea che dunque si preannuncia di fuoco. La partenza di Osimhen potrebbe avvenire e Broja sembra essere il preferito – visto anche le difficoltà su Scamacca – per sostituire il nigeriano. Il Napoli si è già qualificato per la Champions League e avrà un potere economico più grande rispetto alla scorsa stagione, ma le idee sembrano chiarissime. Il restyling è già iniziato.