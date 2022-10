Bargiggia: Rinnovo in vista per Anguissa

Frank Anguissa, centrocampista classe 1995, milita nel Napoli dalla scorsa stagione calcistica dove è arrivato, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver giocato con il Fulham in Premier League.

Anche per questa stagione si è confermato tra i titolarissimi di Spalletti nella rosa che tiene la vetta della classifica. Proprio nella giornata di ieri il club ha celebrato la sua prima doppietta in Serie A con un tweet sui propri canali social, l’idea era semplice: non Jacobs, non Bolt ma Anguissa.

RINNOVO: CIFRE E DETTAGLI

Ottime notizie per il camerunense arrivano anche dal fronte del contratto, secondo quanto dichiarato da Paolo Bargiggia, infatti, sembra essere in arrivo il rinnovo per il calciatore. Non sembra, comunque, l’unica buona notizia per il calciatore in quanto è previsto anche un ritocco dell’ingaggio.

Si tratta di un rinnovo per un’altra stagione, fino al 2027, con immediato aumento dello stipendio dai 2,2 milioni attuali ai 2,5 milioni più bonus per continuare la propria carriera con gli azzurri.