Bargiggia sul rinnovo di Meret: “Non c’è ancora chiarezza ma i segnali procedono lungo questa direzione”

Nell’ultima sessione di mercato al centro delle trattive per il Napoli c’è stata la ricerca del portiere per questa stagione calcistica. Si è parlato non solo del rinnovo di Meret ma anche di un possibile approdo di Navas che, tuttavia, non è riuscito a trovare un accordo per la buonuscita con il PSG.

Per Alex Meret le cose sembrano essersi messe nel verso giusto complici anche le ottime prestazioni per quest’inizio di campionato, anzi, secondo le ultime indiscrezioni, la firma del contratto potrebbe arrivare a breve.

Riguardo la situazione del friulano si è espresso anche Paolo Bargiggia: “Non c’è ancora chiarezza circa la durata del prossimo contratto, i segnali che arrivano, tuttavia, procedono lungo questa direzione”. Secondo il giornalista, infatti, la strada sembra essersi spianata ma resta da definire la durata del contratto.