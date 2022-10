Bargiggia: “Ulteriore anno in più per Meret nel contratto”

Bargiggia conferma che ci sia un’opzione per un rinnovo automatico per un ulteriore anno per Meret al Napoli

È ufficiale: Meret rinnova con il Napoli fino al 2024 con opzione fino al 2025. Bargiggia però sembra svelare un opzione per un anno in più, con il giocatore che potrebbe restare almeno fino al 2026.

Il portiere friulano sembra destinato ad una lunga permanenza, con il Napoli deciso più che mai a puntare su di lui. Il giocatore era vicino a lasciare quest’estate, ma ora tutto sembra essere passato. Si profila un futuro tra i pali azzurri per lui, come quelli che sta difendendo in questa stagione.

Le parole di Bargiggia

Il giornalista sportivo ha detto tramite il suo profilo twitter: “Curiosità sul rinnovo del contratto di Meret con il Napoli: ok il rinnovo per 2 anni, ok l’opzione depositata per un’altra stagione in favore del club ma, esiste anche un’altra opzione per un’altra stagione sotto forma di scrittura privata da valutare più avanti”.

Questa sarebbe un’opzione non realmente scritta sul contratto, ma bensì un gentlemen agreement su cui le parti discuteranno più avanti. Il calciatore sembra destinato ad una lunga permanenza con la maglia azzurra, considerando che sta vivendo un’ottima stagione. Ad oggi conta 11 presenze stagionali, con ben 4 partite senza subire rete e 8 totali che ha dovuto raccogliere da dentro la porta. Il giocatore la scorsa stagione ha sofferto il dualismo con David Ospina, ma ora non ci sono dubbi: è pronto a restare in azzurro, con la possibilità di rinnovare per un altro anno in futuro.