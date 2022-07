Bargiggia: “Zielinski? Può andare via, si”

Piotr Zielinski, classe ’94, veste la maglia del Napoli dal 2016 ed ha totalizzato con gli azzurri ben 216 presenze e 31 reti. Su di lui hanno puntato gli occhi diverse squadre che però devono fare i conti con le richieste economiche di De Laurentiis. Il presidente, infatti, sembra chiedere circa 40 milioni per il calciatore.

Le ultime indiscrezioni arrivano dal giornalista Paolo Bargiggia durante la trasmissione 1 Football Club. Secondo quanto dichiarato dall’esperto di calciomercato, Zielinski potrebbe andare via e sembra ci sia stato un contatto tra il club azzurro e il West Ham. Al momento non c’è nulla di sicuro sul tavolo delle trattative ma, di certo, il centrocampista polacco non ha ancora rifiutato l’eventuale trasferimento.

Bargiggia ha continuato poi riferendosi a Fabian: “Non c’è una trattativa avanzata per il rinnovo così come non c’è nessuna proposta da parte di qualche acquirente”. Quindi, ad oggi, la sensazione è che Fabian Ruiz possa restare a Napoli chiudendo, di fatto, la strada ai possibili arrivi di cui si è parlato nelle scorse settimane.