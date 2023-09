Bastoni nel mirino di Ancelotti per il suo Real

Il tecnico italiano ha consigliato l’ingaggio del suo connazionale Alessandro Bastoni. Con l’Inter, il giovane difensore si è affermato come pilastro della squadra lombarda

Il Real Madrid sta preparando altre mosse in vista delle future finestre di trasferimento. Per quanto riguarda la sessione di questo mercoledì, l’attenzione è rivolta direttamente alla progettazione della struttura difensiva del club presieduto da Florentino Pérez. Da qui l’importanza delle informazioni provenienti dal Defensa Central.

Secondo quanto riportato, Carlo Ancelotti, allenatore dei titani merengue, ha una chiara preferenza per la sua retroguardia. Si tratta di Alessandro Bastoni, centrocampista dell’Inter. Un uomo che è un vero e proprio pilastro per i campioni di Coppa e Supercoppa.

Alessandro Bastoni delizia e non poco Carlo Ancelotti

Il suo contratto con i nerazzurri scade a metà del 2028, anche se è vero che non contemplano (come è logico che sia) la partenza del maresciallo dal loro progetto. Per questo motivo, faranno di tutto per abbattere qualsiasi proposta per Bastoni, che sarebbe il profilo ideale per Ancelotti al Santiago Bernabeu.

In termini di valore di mercato, il giocatore vale 60 milioni di euro (dati Transfermarkt). La squadra lombarda è in vantaggio, visto che il suo pupillo fa gola a un’Inter rimasta con il miele sulle labbra nella finale di Champions League. Vedremo se Carletto riuscirà a condizionare il destino del difensore, che però sembra voler rimanere per ora all’Inter. Intanto già da gennaio potrebbe arrivare un’offerta, con i nerazzurri che valuteranno il da farsi sul mercato. Una cosa è sicura: sarà difficile trattare con l’Inter.