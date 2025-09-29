Napoli, cinque calciatori saltano ufficialmente lo Sporting: anche Spinazzola ed Olivera a rischio?

Napoli in piena emergenza difensiva alla vigilia della Champions League. Le scelte obbligate di Antonio Conte nascono da una situazione delicata: Buongiorno e Rrahmani non recuperano, mentre Di Lorenzo dovrà restare fermo per squalifica. A complicare ulteriormente il quadro ci sono anche Marianucci e Mazzocchi, esclusi dalla lista UEFA.

Il Corriere dello Sport sottolinea l’allarme in casa azzurra. Un reparto già in difficoltà in campionato si ritrova ora privo di pedine fondamentali anche in Europa, con Conte costretto a ridisegnare la retroguardia. Per il Napoli si annuncia una notte di Champions segnata da incertezza e soluzioni d’emergenza.

NAPOLI IN EMERGENZA ANCHE CONTRO LO SPORTING LISBONA: CINQUE CALCIATORI SALTERANNO LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE E RESTA IL DUBBIO SPINAZZOLA-OLIVERA

“L’emergenza difensiva è totale: Rrahmani e Buongiorno sono fuori dai giochi per problemi muscolari e proiettati al dopo sosta; Di Lorenzo è squalificato dopo l’espulsione rimediata a Etihad; Spinazzola e Olivera, non convocati per Milano per affaticamenti muscolari, sono ancora da considerare in dubbio e andranno valutati giorno dopo giorno”, riporta il noto quotidiano.