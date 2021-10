Batosta per Aurora Ramazzotti e Alvin, sospeso il programma Mistery Land

Dopo la sua esperienza a Le Iene, Aurora Ramazzotti ha tentato di affermarsi ancor di più in televisione. Per una ragazza giovane come lei è molto difficile farlo poiché attualmente in Italia ci sono delle conduttrici considerate intoccabili. Alcune di queste sono Maria De Filippi, Barbara D’Urso, sua madre Michelle Hunziker, Ilary Blasi, la Marcuzzi… Insomma, nomi troppo importanti e che ancora rivestono un ruolo fondamentale per la tv italiana.

MISTERY LAND: UN PROGRAMMA PER LANCIARSI NEL MONDO DELLA TV – Aurora, influencer e grande appassionata di spettacolo come mamma Michelle, ha tentato di lanciarsi nel mondo della televisione passando per Le Iene. Un trampolino di lancio per lei non indifferente che le ha permesso di capire come funzionano i meccanismi della tv.

Per questo motivo, Mediaset le ha affidato la conduzione di un programma su Italia Uno assieme ad Alvin, storico inviato de L’Isola dei Famosi. Lo show in questione si chiama Mistery Land ma purtroppo non ha riscosso molto successo ed è per questo che al momento è stato sospeso.

Notizia shock quindi per Aurora, la quale non ha ancora commentato la vicenda. Una decisione presa da Mediaset a causa dei bassi ascolti che si aggirano attorno al 3% e che quindi ha influito sulla sospensione. Tuttavia, i vertici hanno assicurato che torneranno non appena si svilupperà una strategia vincente.

Purtroppo, però, non sappiamo quando questo avverrà poiché il format non è stato apprezzato da tutti. La sospensione è avvenuta, infatti, perché la maggior parte del pubblico non ha gradito l’esposizione degli argomenti come i misteri e fenomeni ignoti.