Battibecco su Instagram tra Rudy Zerbi e una ex corteggiatrice di Uomini e Donne

In queste ore sta facendo discutere un battibecco tra Rudy Zerbi, noto professore di Amici e giudice di Tu Sì Que Vales, e Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante. Vediamo nel dettaglio.

LAURA FRENNA, DA PROTAGONISTA A DIETRO LE QUINTE – Laura Frenna la ricordiamo per aver corteggiato Andrea Damante, il quale poi, dopo un percorso controverso, scelse Giulia De Lellis. La ragazza, successivamente, ha avuto l’occasione di lavorare per Maria De Filippi dietro le quinte di Uomini e Donne. In quest’occasione Laura ha avuto modo di conoscere molti volti noti tra cui Rudy Zerby, il quale lavora in diversi programmi de la De Filippi. Proprio con quest’ultimo, l’ex corteggiatrice ha avuto un piccolo battibecco per quanto riguarda il Coronavirus, tema principale in questo periodo.

Il virus ha costretto il Paese alla quarantena e in molti si stanno esprimendo su questo argomento. I volti dello spettacolo hanno organizzato innumerevoli raccolte fondi per aiutare la sanità italiana. Alcuni condividono su Instagram consigli su come passare le giornate e Laura Frenna ha voluto postare su Instagram un messaggio di positività nei confronti dei suoi follower. Tuttavia, la frase condivisa dalla ragazza è stata contestata proprio da Rudy Zerbi.

BATTIBECCO TRA RUDY ZERBI E LAURA FRENNA – Non sappiamo come siano i rapporti tra i due ma dallo scambio di questi messaggi pare che non abbiano simpatia l’un l’altro. “Scegli di essere positivo. Ci si sente meglio” ha scritto sui suoi social Laura Frenna. “Non è esattamente la frase che avrei usato in questo periodo…” ha risposto stizzito il professore di Amici.

La ragazza risponde infastidita: “Così come cantare ci unisce, provare a pensare positivo è una cosa che può spronare tutti a mettercela tutta e ad andare avanti…e te lo dice una che è qui da sola e ha l’intera famiglia a Milano (genitori, fratello, cugini, zii e soprattutto nonni) se non pensassi positivo sarebbe la fine, parlo per me ovviamente”. Da che parte state?