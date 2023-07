Bayern, è lotta contro il tempo per Kim: visite mediche non ancora concluse e clausola non pagata

Le visite mediche del calciatore del Napoli Kim con il Bayern Monaco si stanno rivelando più complesse del previsto, con il calciatore che, ad oggi, non le ha ancora terminate e rischia di slittare tutto alla prossima settimana. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta: “Trasferte intercontinentali, ritardi, rinvii. Le visite mediche di Min-jae Kim col Bayern Monaco si stanno rivelando “le più folli nella storia del club”, come le hanno definite in Germania“.

“Una delegazione dello staff medico tedesco è volato in Corea del Sud per sottoporre il difensore del Napoli ai test di rito, perché il giocatore è rimasto nel suo Paese dopo aver finito di svolgere il servizio militare obbligatorio di tre settimane lunedì scorso“. Kim, continua La Gazzetta dello Sport, ha per ora sostenuto solo la prima parte dei controlli di rito e il resto delle visite mediche che dovevano effettuarsi oggi slitteranno di qualche giorno. Il portale, comunque, ci tiene a sottolineare che, per il momento, l’approdo al Bayern Monaco non sembra essere in discussione.

Per il Bayern Monaco e per il giocatore, in ogni caso, si tratta di una vera e propria lotta contro il tempo. La squadra bavarese, infatti, ha tempo fino al 15 luglio per pagare la clausola rescissoria alla SSC Napoli, un solo minuto in più porterebbe allo slittamento della trattativa. Non bisogna dimenticare che il calciatore, in passato, ha sofferto di alcuni problemi fisici.