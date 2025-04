Bayern eliminato dall’Inter: Kim nel mirino dei tifosi “Giocava bene solo a Napoli”

Il Bayern Monaco è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta contro l’Inter, e il difensore Kim Min-jae è finito al centro delle critiche da parte dei tifosi bavaresi. Sui social media, molti supporter hanno espresso il loro disappunto per la prestazione del sudcoreano, ritenuto uno dei principali responsabili del risultato negativo ​

“Peggiore in campo, un disastro”, “Kim è sopravvalutato”, “Ha deluso anche contro l’Inter” sono alcuni dei commenti apparsi online. Alcuni tifosi hanno anche affermato che “giocava bene solo a Napoli”, sottolineando la differenza di rendimento rispetto alla stagione precedente con la maglia azzurra.

Kim Min-jae, arrivato al Bayern dopo una stagione trionfale con il Napoli, dove ha contribuito alla conquista dello scudetto, sembra non essere riuscito a replicare le stesse prestazioni in Germania. La sua prova contro l’Inter ha evidenziato alcune lacune difensive che hanno pesato sull’esito della partita.

Un problema ormai noto​

La situazione attuale solleva interrogativi sull’adattabilità di Kim al calcio tedesco e sulla sua capacità di gestire la pressione in partite di alto livello. Il Bayern Monaco, nel frattempo, dovrà riflettere sulle scelte difensive in vista della prossima stagione. Nonostante le critiche, resta da capire se Kim saprà riscattarsi nei prossimi mesi.

Il talento e le qualità fisiche non mancano, ma dovrà ritrovare sicurezza e continuità per riconquistare la fiducia di squadra e tifosi. Il tempo e il lavoro diranno se il suo futuro a Monaco sarà ancora da protagonista. I prossimi impegni saranno decisivi per determinare la sua permanenza nel club tedesco. Tutto dipenderà dalle prossime prestazioni, decisive per il suo futuro.