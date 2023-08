Bayern, Kim non impressiona nella prima amichevole: “Di mostruoso si è visto solo l’errore di posizione”

Kim Min Jae ha disputato la sua prima partita, un’amichevole, con la maglia del Bayern Monaco. Il difensore coreano, pagato circa 50 milioni di euro dal club bavarese, nonostante abbia giocato una buona gara non ha impressionato stampa e tifosi.

Al Bayern, infatti, non sono ammessi determinati errori e per questo la stampa tedesca già ha puntato il dito contro di lui. “A Napoli era soprannominato il mostro per via delle sue prestazioni in campo. Nella sua prima partita con il Bayern di mostruoso si è visto solo l’errore di posizione che ha avuto in campo, una disattenzione che ha portato l’avversario a superarlo semplicemente“. Tuttavia, vengono sottolineati anche gli interventi che a Napoli, ormai, conoscono bene: “Di mostruoso c’è stata anche una sua chiusura che ha portato ad interrompere immediatamente un possesso palla avversario“.

Tuttavia, dopo la prima gara, i tifosi non sembrano molto convinti delle sue prestazioni e si domandano se davvero questo è il Kim che ha portato il Napoli a vincere lo Scudetto. Il dubbio, dopo la prima gara, è lecito: con il coreano il Bayern Monaco ha comprato davvero un top player? Sarà il tempo a dirlo, scrivono in Germania.