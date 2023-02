Bayern Monaco, Juventus e Milan sono in corsa per l’ingaggio di un giocatore

È corsa a tre per un giocatore dell’MLS, con Juventus, Bayern Monaco e Milan pronte a darsi battaglia sul mercato

Il promettente attaccante dei San Jose Earthquakes, Cade Cowell, sta attirando l’attenzione di questi tre club europei. Un’offerta che comprende anche il Newcastle United.

Il Bayern Monaco ha colpito per primo nell’emozionante sfida a due con il Paris Saint-Germain negli spareggi di Champions League. In termini di mercato, il dominatore per eccellenza della Bundesliga non rinuncia a reclutare giovani talenti per la sua squadra. Per questo è alla ricerca di un astro nascente della Major League Soccer.

Cade Cowell è un’ala che gioca nei San Jose Earthquakes. Il suo contratto negli Stati Uniti dura fino alla fine del 2025, un diamante grezzo che è sulla lista della spesa dei giganti bavaresi. E ha due ammiratori di alto livello in Serie A.

Le ultime

Secondo le informazioni fornite dalla giornalista di 90min Lizzy Becherano, anche la Juventus e il Milan sono stati abbagliati dall’emergere di Cowell. Un promettente professionista che, ovviamente, avrebbe l’opportunità di fare il salto nel Vecchio Continente con i bianconeri e i rossoneri.

Né si può ignorare che la Premier League non è disposta a essere da meno nella corsa al giocatore del San Jose Earthquakes. Stiamo parlando del Newcastle United, la nouveau riche inglese. Insomma, si profila una feroce guerra di offerte per Cowell tra il Bayern, la Vecchia Signora, il club lombardo e i Magpies. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, che gradirebbe però le avances dei club europei.