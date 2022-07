Sportmediaset: Se il Bayern prende Osimhen, il Napoli ha la pazza idea Ronaldo

Dopo De Ligt, il Bayern Monaco potrebbe buttarsi a capofitto nella trattativa per Victor Osimhen. Il Napoli resta irremovibile sulla richiesta, ma potrebbe fare un grande colpo.

Dopo l’addio di Robert Lewandowski, partito verso Barcellona, il Bayern Monaco sembra intenzionato a coprire il vuoto lasciato lì davanti. Il polacco segnava parecchio e i bavaresi dovranno cercare qualcuno che possa almeno sopperire alla metà dei suoi gol.

Tra i profili sondati dai tedeschi sembra esserci quello di Victor Osimhen, che il Napoli valuterebbe oltre i 100 milioni. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli lo hanno ribadito, sotto a certe cifre non intendono neppure sedersi per trattare. La possibilità che si possa chiudere con 80/90 più bonus c’è, ma i partenopei vogliono il più possibile.

Ipotesi sostituto

Nelle ultime ore Sportmediaset sembra rilanciare la possibilità che il Napoli possa valutare l’opzione Cristiano Ronaldo dopo aver ceduto Victor Osimhen, anche se per ora non sembra esserci nessuna trattativa in corso. Il Bayern Monaco sembrerebbe poter preparare un’offerta di quelle indecenti al Napoli, che poi si ritroverebbe a dover mettere a segno qualche colpo per colpare il vuoto lì davanti.

Il portoghese del Manchester United sembrerebbe da scartare a priori, visti il suo stipendio e la volontà di Aurelio De Laurentiis di non concedere un ingaggio così alto per un singolo giocatore. Tuttavia, il Napoli si ritroverebbe con un vuoto notevole dopo le partenze di Koulibaly, Insigne e per ora anche di Mertens nella stessa sessione di mercato: per poter salvare il salvabile se dovesse andar via anche Osimhen, solamente un colpaccio alla CR7 potrebbe tranquillizzare i tifosi che attualmente sono abbastanza preoccupati riguardanti il mercato azzurro.

Qualora l’ipotesi Ronaldo lanciata da Sportmediaset dovesse subito andare in fumo, gli altri indiziati a vestire la maglia azzurra sono Gianluca Scamacca, che non sembra essere intrigato dal West Ham e che non andrà al PSG, e il già bloccato Giovanni Simeone. Più fredda la pista che porta ad Edin Dzeko dell’Inter, anche se la possibilità di trasferimento sembra poterci essere.